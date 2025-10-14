Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു; ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വ​ർ​ഷ​വും

    ഹ​ത്ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച

    പെ​യ്ത മ​ഴ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ൽ​ഐ​ൻ, ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തി​രാ​വി​ലെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​ന്നോ​ടെ​യാ​ണ്​ മ​ഴ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും ആ​ലി​പ്പ​ഴ​വ​ർ​ഷ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ആ​ലി​പ്പ​ഴ വ​ർ​ഷ​വും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​​ലും മ​ഴ​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹ​ത്ത​യി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ദി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.നേ​ര​ത്തേ മ​ഴ സാ​ധ്യ​ത​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം യെ​ല്ലോ, ഓ​റ​ഞ്ച്​ അ​ല​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Rain continues; thunderstorms and hailstorms in some parts
