Madhyamam
    U.A.E
    date_range 9 April 2026 6:53 AM IST
    date_range 9 April 2026 6:53 AM IST

    മഴ: അബൂദബി നീക്കിയത്​ എട്ട്​ കോടി ക്യുബിക് മീറ്റര്‍ വെള്ളം

    അബൂദബി: കഴിഞ്ഞ മാസം അനുഭവപ്പെട്ട അതിശക്​തമായ മഴ മൂലം രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന്​ അബൂദബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി നീക്കം ചെയ്തത്​ എട്ട്​ കോടി ക്യുബിക്​ മീറ്റർ ജലം. ഏതാണ്ട്​ 32,000 ഒളിമ്പിക്​ നീന്തല്‍കുളങ്ങളിൽ ഉൾകൊള്ളുന്ന ജലത്തിന്​ തുല്യമാണെന്നും വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

    കേവലം ഒരാഴ്ചയിലാണ് ഇത്രയധികം മഴവെള്ളം പെയ്തിറങ്ങിയത്. 2400 ജീവനക്കാര്‍ 850 ഉപകരണങ്ങളും 610 ജലസംഭരണികളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ജനവാസമേഖലകളെയും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളെയും ബാധിക്കാത്ത വിധത്തില്‍ മഴവെള്ളം നീക്കം ചെയ്തത്.

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Rain: Abu Dhabi removed 80 million cubic meters of water
