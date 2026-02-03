Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറ​ഫീ​ഖ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 7:22 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 7:22 AM IST

    റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ന് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ്

    text_fields
    bookmark_border
    റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ന് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ്
    cancel
    camera_alt

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ഇ​ൻ​കാ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ്

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ​സി​ൽ നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ഇ​ൻ​കാ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് അ​വാ​ർ​ഡ് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യാ​സി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    നി​ര​വ​ധി കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ക​യും ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സി​നെ ഏ​റ്റ​വും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ല്ല സ​യാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. അ​ബി​ൻ വ​ർ​ക്കി, കെ.​പി.​സി.​സി മാ​ധ്യ​മ വ്യ​ക്താ​വ്​ ഡോ. ​ജീ​ന്‍റോ ജോ​ൺ, ഇ​ൻ​കാ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​നീ​ഷ് വ​ർ​ഗീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ബേ​സി​ൽ ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Leadership awardRafiqMattanur
    News Summary - Rafiq Mattanur receives Leadership Award
    Similar News
    Next Story
    X