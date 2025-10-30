Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറ​ഫി ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:16 AM IST

    റ​ഫി ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി ‘സൗ ​സാ​ല്​ പെ​ഹ​ലെ’

    text_fields
    bookmark_border
    റ​ഫി ഗീ​ത​ങ്ങ​ൾ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി ‘സൗ ​സാ​ല്​ പെ​ഹ​ലെ’
    cancel
    camera_alt

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു​വ ഗാ​യ​ക​ൻ

    സൗ​ര​വ്​ കി​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: അ​ന​ശ്വ​ര ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ‘സൗ ​സാ​ല്​ പെ​ഹ​ലെ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സംഗീ​ത​സ​ന്ധ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ടീം ​ഇ​വ​ൻ​ഡേ​യ്‌​ഡ്‌​സ് 18ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ സ​യാ​സി ഫോ​ക്​​ലോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്​.

    യു​വ​ഗാ​യ​ക​രാ​യ ഡോ. ​സൗ​ര​വ്​ കി​ഷ​ൻ, ക​ല്യാ​ണി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക്​ ന​വ്യാ​നു​ഭ​വം പ​ക​രു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ കെ.​കെ. നി​ഷാ​ദ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ചി​ത്ര അ​രു​ൺ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ൻ​ഡേ​യ്‌​ഡ്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യാ​സി​ർ ഹ​മീ​ദ് പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സി​റാ​ജ്, സ​ന​ന്ദ്, ബി​നി​ൽ, സ​ത്യ​ജി​ത്, സ​ന​ൽ, നി​തി​ൻ ജോ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ജ​മീ​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, മ​ല​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, പോ​ൾ ടി ​ജോ​സ​ഫ്, മൊ​യ്‌​ദു കു​റ്റ്യാ​ടി, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മു​സ്ത​ഫ, ഡോ. ​ബാ​ബു റ​ഫീ​ഖ്, അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക്, ഹൈ​ദ്രോ​സ് ത​ങ്ങ​ൾ, പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, അ​ജി​ത് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ഡ്വ. ബ​ക്ക​ർ അ​ലി, ഹാ​രി​സ് കോ​സ്മോ​സ്, ഷീ​ല പോ​ൾ, റാ​ബി​യ ഹു​സൈ​ൻ, ഷീ​ത​ള ബാ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഷി​റോ​ജ് ഇ​യ്യ​ക്കാ​ട്, ജ​ലീ​ൽ മ​ഷൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ, ജു​നീ​ഷ്, ഫൈ​സ​ൽ നാ​ലു​കു​ടി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഷ​ഹ​ൽ, അ​ശോ​ക​ൻ, മു​ഹാ​ദ്, മു​ജീ​ബ്, ബ​ഷീ​ർ, മൊ​യ്‌​ദു, ഹാ​രി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Rafi songs are released and 'Sau Saal Pehale'
    Similar News
    Next Story
    X