Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 6:19 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 6:19 AM IST

    ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി റാ​ക് ഐ.​സി.​സി

    ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി റാ​ക് ഐ.​സി.​സി
    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ല​ളി​ത ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ക്കും അ​വ​യു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ (റാ​ക് ഐ.​സി.​സി).

    സം​രം​ഭ​ക​ര്‍ക്ക് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ബി​സി​ന​സ് വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തും ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റാ​ക് ഐ.​സി.​സി സി.​ഇ.​ഒ സാ​ന്‍ഡ്ര ലു​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​യ​ര്‍ന്ന ആ​സ്തി​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍, ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​യി ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​ഗോ​ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ച് ല​ളി​ത​ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഐ.​സി.​സി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ നി​ക്ഷേ​പം, ഓ​ഹ​രി ഘ​ട​ന​ക​ള്‍, പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കൈ​കാ​ര്യ​ക​ര്‍തൃ​ത്വം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​കും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലും മേ​ഖ​ലാ​ത​ല​ത്തി​ലും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തെ​ല്ലാം ഐ.​സി.​സി ന​ല്‍കും.

    തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി മാ​റു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ബി​സി​ന​സ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ക്കു​ള്ളി​ല്‍ നി​ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യം ഐ.​സി.​സി ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ആ​സ്തി​ക​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യോ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന ബി​സി​ന​സു​ക​ള്‍ക്ക് സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നും റാ​ക് ഐ.​സി.​സി ത​യാ​റാ​കും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ബി​സി​ന​സു​കാ​ര്‍ക്കും അ​വ​രു​ടെ സ​മ്പ​ത്ത് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നും ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും റാ​ക് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ധി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കു​ന്ന​താ​യി സാ​ന്‍ഡ്ര ലു​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു കോ​ര്‍പ്പ​റേ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രി​യാ​ണ് റാ​ക് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ കോ​ര്‍പ്പ​റേ​റ്റ് സെ​ന്‍റ​ര്‍.

    നി​ല​വി​ല്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സം​രം​ഭ​ക​ർ ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ്.

