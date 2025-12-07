Begin typing your search above and press return to search.
    റാ​ക് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച്; വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ൽ​കി

    റാ​ക് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച്; വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ൽ​കി
    റാ​ക് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ വ​ലീ​ദ് ഉ​മ​ര്‍ അ​ലി സ​ല്‍മാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​ക്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സു​ഊ​ദ് 50,000 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന ‘റാ​ക് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച് 2025’ വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ വ​ലീ​ദ് ഉ​മ​ര്‍ അ​ലി സ​ല്‍മാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി, ഖാ​ലി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ല്‍ ശ​ഹി എ​ന്നി​വ​ര്‍ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി.

    50,000 ദി​ര്‍ഹം, 31,000 ദി​ര്‍ഹം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ള്‍. റാ​ക് സ്പോ​ര്‍ട്സ് കോം​പ്ല​ക്സി​ല്‍ ന​ട​ന്ന അ​വാ​ര്‍ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സു​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ​വും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ന​ട​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത ശൈ​ലി​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ല്‍കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് റാ​ക് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സ​ഈ​ദ് ജു​മാ അ​ല്‍മാ​സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക​യും കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സ​മൂ​ഹ കേ​ന്ദ്ര​വു​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും. 15-30 പ്രാ​യ​മു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ജി​മ്മി​ലെ സ​ജീ​വ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ. 115 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന് 68 അ​ത്​​ല​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഫി​റ്റ്ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള യോ​ഗ്യ​താ സ്ക്രീ​നി​ങ്ങു​ക​ളി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    എ​ലി​മി​നേ​ഷ​ന്‍ റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട 20 പേ​രാ​ണ് ഫൈ​ന​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും സ​ഈ​ദ് ജു​മാ അ​ല്‍മാ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    fitness challengewinnersUAEprizes
