Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    20 Nov 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    20 Nov 2025 7:04 AM IST

    മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം; റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ നാ​ല് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം; റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ നാ​ല് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​യി​ൽ
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ലം​ഘി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ നാ​ല് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്.

    ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്​ ഗൗ​ര​വ​ത​ര​മാ​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും കൂ​ടി ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍. ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ തെ​രു​വി​ല്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​യോ​ട്ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ള്‍സ് വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ് കേ​ണ​ല്‍ ഹ​സ​ന്‍ അ​ല്‍ സാ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്മാ​ര്‍ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ന്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് 120 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ല്‍, ഓ​രോ വാ​ഹ​ന​വും വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 10,000 ദി​ര്‍ഹം ഫീ​സ്, ഓ​രോ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ക്കും 2,000 ദി​ര്‍ഹം ഫീ​സ്, ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ 23 ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്‍റു​ക​ള്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍. ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഹ​സ​ന്‍ അ​ല്‍ സാ​ബി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ല്‍ക്ക​ണം. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​ന്‍, സു​ര​ക്ഷ, സ്വ​ത്ത് എ​ന്നി​വ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ലേ​ര്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ക​ടു​ത്ത ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ര്‍ന്നു.

