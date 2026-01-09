Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    9 Jan 2026 9:38 AM IST
    9 Jan 2026 9:38 AM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മ്മേ​ള​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ൽ​മ​നാ​ർ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​റി​നു​കീ​ഴി​ല്‍ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഗ​മം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ല്‍ഖൂ​സ് അ​ൽ​മ​നാ​ർ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ദു​ബൈ മ​ത​കാ​ര്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​ദ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഗ​മ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കും. ഖു​ർ​ആ​ൻ ആ​സ്വാ​ദ​നം, അ​ന്താ​ക്ഷ​രി മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ര​ണ്ടു​മ​ണി മു​ത​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. അ​ബ്ദു​ല്ല തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് ആ​ണ് ഇ​വ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ര്‍ത്ഥി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. വി​പു​ല​മാ​യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി കി​ഡ്സ്‌ കോ​ര്‍ണ​റും ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ജൗ​ഹ​ർ അ​യ​നി​ക്കോ​ട് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും. പ​ണ്ഡി​ത​രാ​യ മൗ​ല​വി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം, മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ മ​ദീ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ്ര​സം​ഗി​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി അ​ബ്ദു​ല്ല തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് ന​യി​ക്കു​ന്ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 04 3394464, 04 2722723, 050 5242429.

