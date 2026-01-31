Begin typing your search above and press return to search.
    ക്വാ​ളി​റ്റി കെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ല​യ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​

    ക്വാ​ളി​റ്റി കെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ-​ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ ല​യ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​
    ദു​ബൈ: ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡും ക്വാ​ളി​റ്റി കെ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ ലി​മി​റ്റ​ഡും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ല​യ​ന​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന മു​ന്നേ​റ്റം. ല​യ​ന​ത്തി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം തേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​ഹ​രി ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും അ​ൺ​സെ​ക്വേ​ഡ് ട്രേ​ഡ് ക്രെ​ഡി​റ്റേ​ഴ്സി​ന്‍റെ​യും യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്പ​നി ലോ ​ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ലി​ന്‍റെ (എ​ൻ.​സി.​എ​ൽ.​ടി) ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 27നും ​മാ​ർ​ച്ച് 13നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും യോ​ഗം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ല​യ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്കം.ല​യ​ന​ത്തി​ന് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ (സി.​സി.​ഐ) അം​ഗീ​കാ​ര​വും സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ‘നോ ​ഒ​ബ്ജ​ക്ഷ​ൻ’ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും നേ​ര​ത്തെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​റ്റ് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ, 2026-27 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ പാ​ദ​ത്തി​ൽ ല​യ​ന​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ആ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​മോ​ട്ട​ർ​മാ​രും ബ്ലാ​ക്ക്‌​സ്റ്റോ​ണും ചേ​ർ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ല​യ​ന​ശേ​ഷം നി​ല​വി​ൽ​വ​രു​ന്ന ‘ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ക്വാ​ളി​റ്റി കെ​യ​ർ’ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​യ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ കൈ​വ​രി​ച്ച സു​പ്ര​ധാ​ന പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​വും പൂ​ർ​ണ​തൃ​പ്തി​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ഹെ​ൽ​ത്ത്‌​കെ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ല​യി​പ്പി​ച്ച് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​എം ക്വാ​ളി​റ്റി കെ​യ​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡി’​ന് കീ​ഴി​ൽ ആ​സ്റ്റ​ർ ഡി.​​എം, കെ​യ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ്, കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത്, എ​വ​ർ​കെ​യ​ർ എ​ന്നീ നാ​ല് മു​ൻ​നി​ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ

    ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    News Summary - Quality Care India-Aster DM Healthcare merger becomes a reality
