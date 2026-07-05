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    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 July 2026 3:29 PM IST
    Updated On
    date_range 5 July 2026 3:29 PM IST

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ

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    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ
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    ദോ​ഹ: അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ 250ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഉ​പ​അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​ക സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചു.

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    TAGS:Qatar emirdiplomatic
    News Summary - Qatar's leadership conveys Independence Day wishes to US President Donald Trump
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