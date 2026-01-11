Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    11 Jan 2026 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 8:43 AM IST

    കി​യ​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​ക്ക് നേ​രെ ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണം; സൗ​ദി​യും ജി.​സി.​സി​യും ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ചു

    കി​യ​വി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി​ക്ക് നേ​രെ ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണം; സൗ​ദി​യും ജി.​സി.​സി​യും ആ​ശ​ങ്ക അ​റി​യി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: യു​ക്രെ​യ്ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​യ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ എം​ബ​സി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് നാ​ശ​ന​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലും (ജി.​സി.​സി) ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​യും ദുഃ​ഖ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​യ​ത​ന്ത്ര കാ​ര്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും പൂ​ർ​ണ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന വി​യ​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഉ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം അ​ൽ​ബു​ദൈ​വി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​ഖേ​ദം അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​യു​ധ സം​ഘ​ട്ട​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യ​ത​ന്ത്ര മി​ഷ​നു​ക​ളെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    കി​യ​വി​ലെ ഷെ​ല്ലാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ എം​ബ​സി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നേ​ര​ത്തെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ജ്ഞ​ർ​ക്കോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കോ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സി​വി​ലി​യ​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം, സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    GCC Qatar Embassy Saudi Arabia
