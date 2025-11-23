Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Nov 2025 12:06 PM IST
    23 Nov 2025 12:06 PM IST

    എ.​സി മോ​ഷ​ണം: പ്ര​തി​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ 1.3 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും അ​ട​ക്ക​ണം

    എ.​സി മോ​ഷ​ണം: പ്ര​തി​ക്ക്​ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ 1.3 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും അ​ട​ക്ക​ണം
    ദു​ബൈ: എ.​സി മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ന്​ ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 1,30,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി ദു​ബൈ മി​സ്​​ഡി​മീ​നി​യേ​ഴ്​​സ്​ കോ​ട​തി. ശി​ക്ഷ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. അ​ൽ മു​ഹൈ​സി​ന​യി​ലെ ഒ​രു വി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 18 എ.​സി​ക​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യ കേ​സി​ലാ​ണ്​ വി​ധി.

    റൂ​മു​ക​ൾ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തി​നെ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ട​ച്ചി​ട്ട വീ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​രാ​യ ഉ​ട​മ​ക​ൾ വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ക​ൾ​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ്​ 18 എ.​സി​ക​ൾ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്, ഫിം​ഗ​ർ​പ്രി​ന്‍റ്​ വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി മു​മ്പും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. വീ​ടി​ന്‍റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഡോ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​തി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യു​ടെ കു​റ്റ​സ​മ്മ​ത മൊ​ഴി​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ​തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി 1.3 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​യും വി​ധി​ച്ച​ത്.

