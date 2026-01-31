Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:04 PM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്; ​ പ്ര​വാ​സി​ക്ക്​ 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ശി​ക്ഷാ​ക​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തും
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്ത്; ​ പ്ര​വാ​സി​ക്ക്​ 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്​
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ക​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക്ക്​ ദു​ബൈ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തി. ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ പ്ര​തി​യെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണ്​ പ്ര​തി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ ​ഇ​യാ​ളു​ടെ ബാ​ഗേ​ജി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ താ​ൻ മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ഴി.

    ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഒ​പ്പം താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന ​പെ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്താ​ണ്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ബാ​ഗി​ൽ വെ​ച്ച​ത്. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ മ​റ്റൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​ താ​ൻ പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മ​ല്ല. താ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന കാ​ര്യം അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് പെ​ൺ​സു​ഹൃ​ത്ത്​​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ബാ​ഗി​ൽ വെ​ച്ച​തെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ ത​ള്ളി​യ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ല​ഗേ​ജി​ൽ ഉ​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ നി​യ​​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ​ക്​​ത​മാ​യ നി​യ​മ​മു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ. പ്ര​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ക്രി​മി​ന​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്​ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച കോ​ട​തി തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക്ക്​ 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ചു​മ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf News
    News Summary - punishment for drug smuggling
    Similar News
    Next Story
    X