Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 6:37 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 6:37 AM IST

    ‘എം.​ടി കാ​ല​ത്തി​ന്റെ സു​കൃ​തം’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘എം.​ടി കാ​ല​ത്തി​ന്റെ സു​കൃ​തം’ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ‘എം.​ടി കാ​ല​ത്തി​ന്റെ സു​കൃ​തം’ പു​സ്ത​കം

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: 44ാമ​ത് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ ഡോ. ​ഉ​മ​ർ ത​റ​മേ​ൽ എ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്ത ‘എം.​ടി കാ​ല​ത്തി​ന്റെ സു​കൃ​തം’ ഡോ. ​കെ.​പി ഹു​സൈ​ൻ, ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ.​കെ ദി​നേ​ശ​ർ പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി.

    ചി​ന്ത ഗോ​പി, എം.​സി.​എ നാ​സ​ർ, ഷീ​ല പോ​ൾ, ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, അ​ബ്ദു ശി​വ​പു​രം, പോ​ൾ ജോ​സ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യോ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ദ്ദീ​ഖ് കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ര​ന്ത​ന ബു​ക്സും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബു​ക്ക് എ​ൻ പ്രി​ന്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ്​ പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Publication of ‘M.T. Kalathinte Sukritam’
