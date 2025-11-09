Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    9 Nov 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 8:46 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്‌​നി മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം

    എം.​ഇ.​എ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്‌​നി മാ​ഗ​സി​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കു​റ്റി​പ്പു​റം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘സെ​മ​സ്റ്റ​ർ, ബി​യോ​ണ്ട് ദി ​സി​ല​ബ​സി’​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ആ​ർ.​ജെ അ​ർ​ഫാ​സ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റി​പ്പു​റം എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ആ​ദ്യ മാ​ഗ​സി​നാ​യ ‘സെ​മ​സ്റ്റ​ർ, ബി​യോ​ണ്ട് ദി ​സി​ല​ബ​സി’​ന്‍റെ പ്ര​കാ​ശ​നം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വം വേ​ദി​യി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം ഹാ​ളി​ൽ ഹി​റ്റ് എ​ഫ്.​എം ആ​ർ.​ജെ അ​ർ​ഫാ​സ് എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഷീ​ല പോ​ളി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. 280 പേ​ജു​ക​ളി​ലാ​യി നൂ​റി​ല​ധി​കം വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ച​ന​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ മാ​ഗ​സി​നെ ആ​ർ​ട്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ ത​സ്‌​ലീ​ന ഷ​ബീ​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ലു​മ്​​നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ർ​ഷ​ദ് മ​ജീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ​ത് സ​ജ്ജാ​ദ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജി​ഹാ​ൻ ഹാ​രി​ദ്‌ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹ​രി​തം ബു​ക്സ് ആ​ണ് മാ​ഗ​സി​ന്‍റെ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    ഭാ​ര​ത​പ്പു​ഴ​യു​ടെ തീ​ര​ത്തു നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും അ​റി​വും ഒ​ക്കെ കൂ​ടി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ, ക​വി​ത​ക​ൾ, യാ​ത്രാ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ, ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ, കെ​ട്ടു​ക​ഥ​ക​ൾ, ശാ​സ്ത്രം, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം മാ​ഗ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് എ​ഡി​റ്റ​ർ ര​ജീ​ഷ് കെ. ​മീ​ത്ത​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ക്കാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ജോ​സ​ഫ്, എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, നി​ഷ ര​ത്ന​മ്മ, പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, അ​ലു​മ്​​നി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫു​ആ​ദ്, സു​ഹെ​യ്‌​ന, റി​യാ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ന​ജി​ഹ​ത്ത്, ന​സീ​ഫ് ന​ഹ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:magazineM.E.S.PublicationCollege Alumni
