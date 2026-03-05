Begin typing your search above and press return to search.
    തൊഴിലാളികൾക്ക്​ കരുതൽ; ഭക്ഷണപ്പൊതികളുമായി ‘നന്മയുടെ ബസ്​’

    റമദാനിലുടനീളം ഭക്ഷണ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യും
    തൊഴിലാളികൾക്ക്​ കരുതൽ; ഭക്ഷണപ്പൊതികളുമായി ‘നന്മയുടെ ബസ്​’
    ‘ഗുഡ്‌നെസ് ബസ്’ സംരംഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇഫ്താർ ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു

    ദുബൈ: നഗരത്തിന്‍റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് റമദാനിൽ കൈത്താങ്ങായി ‘ഗുഡ്‌നെസ് ബസ്’ (നന്മയുടെ ബസ്) വീണ്ടും നിരത്തുകളിൽ. ദുബൈ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്‍റിറ്റി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്‌സ് അഫയേഴ്‌സിന്‍റെ (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ) നേതൃത്വത്തിൽ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇഫ്താർ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്​ പദ്ധതി.

    ബൈത്തുൽ ഖൈർ സൊസൈറ്റി, ദുബൈ ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ജീവകാരുണ്യ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ്​ ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ കൈമാറുന്നത്​. അൽഖൂസ്, വർസാൻ, ജബൽ അലി, ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്‍റ്​ പാർക്ക് (ഡി.ഐ.പി), മുഹൈസിന, അൽ തായ് തുടങ്ങി തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന പ്രധാന ലേബർ ക്യാമ്പ് മേഖലകളിലാണ് ‘നന്മയുടെ ബസ്​’ പര്യടനം നടത്തുന്നത്.

    ഓരോ ദിവസവും നിശ്ചിത സമയക്രമത്തിൽ ഇവിടെയെത്തുന്ന ബസിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്ഷണപ്പൊതികളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. റമദാനിന്‍റെ പുണ്യമാസത്തിൽ സഹാനുഭൂതി, പങ്കുവെയ്ക്കൽ, സാഹോദര്യം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ‘ഈ റമദാനിൽ... നൽകാം, പങ്കിടാം, സേവിക്കാം’ എന്ന സന്ദേശവുമായി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ചേർത്തുപിടിച്ചാണ് ഗുഡ്‌നെസ് ബസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലും ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു.

    TAGS:workersUAEProvisionfood parcels
    News Summary - Provision for workers; ‘Goodness Bus’ with food parcels
