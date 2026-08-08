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    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 8:07 AM IST

    നബിദിനം: 28ന്​ പൊതുഅവധി: ഗവ​ണ്മെന്‍റ്​, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി ലഭിക്കും

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    നബിദിനം: 28ന്​ പൊതുഅവധി: ഗവ​ണ്മെന്‍റ്​, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി ലഭിക്കും
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    ദുബൈ: പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് 2026 ആഗസ്റ്റ് 28 വെള്ളിയാഴ്ച യു.എ.ഇയിൽ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെഡറൽ ഗവണ്മെന്‍റിലെയും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പൊതുഅവധിയായിരിക്കുമെന്ന് യു.എ.ഇ ഗവണ്മെന്‍റ്​ മീഡിയ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

    പൊതു അവധി വെള്ളിയാഴ്ചയായതിനാൽ, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണ വാരാന്ത്യ അവധി ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ആഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ 30 വരെ മൂന്നുദിവസം തുടർച്ചയായ അവധി ലഭിക്കും. ആഗസ്റ്റ് 31 തിങ്കളാഴ്ചയാണ്​ ജീവനക്കാർ ജോലിയിൽ തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ടത്​. ഷാർജയിലെ പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിൽതന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സാധാരണ വാരാന്ത്യ അവധിയുടെ ഭാഗമായി അവധിയുണ്ട്.

    സ്‌കൂളുകളിലെ വേനലവധിയുടെ അവസാന ആഴ്ചയിലാണ് ഈ അവധി വരുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് 31നാണ് 2026-27 അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. യു.എ.ഇയുടെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നബിദിനം. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ അന്തിമ തീയതിയും മാറ്റങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

    ഹിജ്​റ കലണ്ടറിലെ മൂന്നാമത്തെ മാസമായ റബീഉൽ അവ്വൽ 12നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്​ലിംകൾ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഓരോ ഹിജ്റ മാസം 29നും​ യു.എ.ഇയിലെ മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷണ സമിതി, അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി യോഗം ചേരാറുണ്ട്.

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    TAGS:public holidayGovernmentprivate sectorpaid leaveProphet's Day
    News Summary - നബിദിനം: 28ന്​ പൊതുഅവധി
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