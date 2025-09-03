Begin typing your search above and press return to search.
    നബിദിനം: ദുബൈയിൽ പാർക്കിങ്​ സൗജന്യം

    മെട്രേ പുലർച്ചെ ഒരു മണിവരെ സർവീസ്​ നടത്തും
    ദുബൈ: നബിദിന അവധിദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദുബൈയിൽ സൗജന്യ പാർക്കിങ്​ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ). മൾടി ലെവൽ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യങ്ങൾ, അൽഖൈൽ ഗേറ്റ്​ പാർക്കിങ്​(നമ്പർ 365) എന്നിവയിൽ സൗജന്യം ലഭിക്കുകയില്ല. ശനിയാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും പാർക്കിങ്​ നിരക്ക്​ ഈടാക്കിത്തുടങ്ങും.

    ആർ.ടി.എയുടെ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്​ സെൻററുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും. അതേമസയം ഉമ്മു റമൂൽ, ദേര, അൽ ബർഷ, അൽ തവാർ, ആർ.ടി.എ ആസ്ഥാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്മാർട്​ കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്​ സെന്‍ററുകളിൽ മുഴു സമയവും പ്രവർത്തനമുണ്ടാകും. നബിദിനത്തോട്​ അനുബന്ധിച്ച്​ ദുബൈ മെട്രോ റെഡ്​, ഗ്രീൻ ലൈനുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം സർവീസ്​ നടത്തും.

    രാവിലെ അഞ്ചമുതൽ പുലച്ചെ ഒരു മണി വരെയാണ്​ മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസ്​ നടത്തുക. ദുബൈ ട്രാം രാവിലെ ആറുമുതൽ പുലർച്ചെ ഒരു മണിവരെയും സർവീസ്​ നടത്തും. ബസ്​ സർവീസുകളുടെ സമയം സഹ്​ൽ ആപ്പിലും മറൈൻ സർവീസുകളുടെ സമയക്രമം ആർ.ടി.എ വെബ്​സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്​.

