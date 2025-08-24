Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയു.എ.ഇയിൽ നബിദിനം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:22 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:22 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ നബിദിനം സെപ്​റ്റംബർ അഞ്ചിന്​

    text_fields
    bookmark_border
    വാരാന്ത്യദിനങ്ങൾകൊപ്പം മൂന്നുദിവസം അവധിക്ക്​ സാധ്യത
    യു.എ.ഇയിൽ നബിദിനം സെപ്​റ്റംബർ അഞ്ചിന്​
    cancel

    ദുബൈ: ശനിയാഴ്ച റബീഉൽ അവ്വൽ മാസപ്പിറവി യു.എ.ഇയിൽ ദൃശ്യമായില്ലെന്ന്​ അന്താരാഷ്ട്ര അസ്​ട്രോണമി സെന്‍റർ അറിയിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഫർ 30 ഞായറാഴ്ച പൂർത്തിയായി തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്ത്​ റബീഉൽ അവ്വൽ ആദ്യദിനമായിരിക്കും.

    ഇതനുസരിച്ച്​ നബിദിനം സെപ്​റ്റംബർ അഞ്ച്​ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും. സാധാരണ നബിദിനത്തിന്​ രാജ്യത്ത്​ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാറുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തവണ വാരാന്ത്യദിനങ്ങൾകൊപ്പം മൂന്നുദിവസം അവധി ലഭിച്ചേക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്​ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.

    അറബ്​ ലോകത്ത്​ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച മാസപ്പിറവി കണ്ടിട്ടുണ്ട്​. സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തർ, ബഹ്​റൈൻ, കുവൈത്ത്​ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച റബീഉൽ അവ്വൽ ഒന്നായിരുന്നു. യു.എ.ഇക്ക്​ പുറമെ ഒമാനിലും മാസപ്പിറവി കാണാത്തതിനാൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ്​ ഹിജ്​റ കലണ്ടറിലെ മൂന്നാമത്തെ മാസം ആരംഭിക്കുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsseptemberLeavesUAEInternational Astronomy CenterProphet's Day
    News Summary - Prophet's Day in the UAE on September 5th
    Similar News
    Next Story
    X