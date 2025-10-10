Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:49 AM IST

    മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിശോധകരുടെ മികവ്​ വർധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി

    ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 63 ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം
    ദു​ബൈ: മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മി​ക​വ്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ‘സി​റ്റി ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ’ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 63 ഇ​മാ​റാ​ത്തി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​ടെ 14 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​വി​ധാ​നം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നി​ശ്​​ചി​ത നി​യ​മ​ത്തി​നും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന രീ​തി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യം, ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ, ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം എ​ന്നി​വ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​താ​ക്കി മാ​റ്റാ​നും പ​ദ്ധ​തി ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി​റ്റി ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്​​സും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ അം​ഗീ​കാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കോ​ഴ്​​സി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ, ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ, നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, സാ​നി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ, സു​സ്ഥി​ര​ത, പൊ​തു​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ജ്ഞാ​നം ഇ​തു​വ​ഴി ല​ഭി​ക്കും.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്​ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ സം​വി​ധ​നം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ക​ർ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നി​ശ്ചി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ലും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. ദു​ബൈ​യി​ലെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ന്ന​ത്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ക​രു​ടെ മി​ക​വ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

