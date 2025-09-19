Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Sept 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    19 Sept 2025 9:01 AM IST

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ജ്യ​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യെ​ന്ന് ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സ​തീ​ശ് കു​മാ​ർ ശി​വ​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ത്ര ന​ല്ല നി​ല​യി​ൽ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ത്ത് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് അ​തു​കൊ​ണ്ടു കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നോ​വോ​ട്ട​ൽ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​ഡി.​എ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ടീം ​സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സാ​ബി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സി.​ഡി.​എ പ്ര​തി​നി​ധി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലു​ഷി, ഭീ​മ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നാ​ഗ​രാ​ജ​റാ​വു, അ​ബ്ദു​സ​ലാം, യോ​ഗാ​ചാ​ര്യ​ൻ ഗു​രു​ജി മാ​ധ​വ്, പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ​ൻ.​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ടീം ​ലീ​ഡ​ർ ബി.​പ​വി​ത്ര​ൻ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ, എ​ൻ.​ടി.​വി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മാ​ത്തു​ക്കു​ട്ടി ക​ടോ​ൺ, നാ​സ​ർ ബേ​പ്പൂ​ർ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മി​ന്‍റു പി. ​ജേ​ക്ക​ബ്, പ​ർ​വീ​ൻ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്, ദു​ബൈ ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ്‌ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ബി.​എ നാ​സ​ർ, സി.​എ ബി​ജു, ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, പി​നി, സു​നി​ൽ ന​മ്പ്യാ​ർ, മൊ​യ്തു കു​റ്റ്യാ​ടി, ടൈ​റ്റ​സ് പു​ല്ലൂ​രാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വി​നീ​ത മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​മി ഫ​ഹ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

