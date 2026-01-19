Begin typing your search above and press return to search.
    19 Jan 2026 7:46 AM IST
    19 Jan 2026 7:46 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ​താ ലം​ഘ​നം; യു​വാ​വ്​ 25,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ൻ വി​ധി

    ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ മാ​ന​സി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 50,000 ദി​ര്‍ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: സ്വ​കാ​ര്യ​താ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ല്‍ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ യു​വാ​വി​നോ​ട് 25,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് കോ​ട​തി. പൊ​തു​വി​ട​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നെ​ടു​ത്ത ഫോ​ട്ടോ ത​ന്റെ അ​നു​മ​തി കൂ​ടാ​തെ സ്‌​നാ​പ് ചാ​റ്റി​ല്‍ പ​ങ്കു​വ​ച്ചു​വെ​ന്നും ഇ​ത് സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി യു​വാ​വി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തു​മൂ​ലം ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ മാ​ന​സി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 50,000 ദി​ര്‍ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​ക​ള്‍ എ​ടു​ത്ത് അ​നു​മ​തി കൂ​ടാ​തെ സ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് വി​ധി വ​ന്ന​ത്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ പ്ര​തി​യോ​ട് സ്‌​നാ​പ് ചാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഡി​ലീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. ആ​റു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​ന്റ​ര്‍നെ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗ വി​ല​ക്കു​മുണ്ട്.അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍, ഫാ​മി​ലി ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് കോ​ട​തി 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​പു​റ​മേ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ നേ​രി​ട്ട ധാ​ര്‍മി​ക ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 5000 ദി​ര്‍ഹം കൂ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ ഫീ​സും പ്ര​തി​യോ​ട് ന​ല്‍കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പ്ര​തി​യു​ടെ ചെ​യ്തി​മൂ​ലം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വാ​ദം കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

