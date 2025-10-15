Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതടവുകാര്‍ക്ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:49 AM IST

    തടവുകാര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈനിങ്ങിൽ പരിശീലനം

    text_fields
    bookmark_border
    റാക് ജയില്‍ വകുപ്പാണ്​ പരിപാടി ഒരുക്കിയത്​
    തടവുകാര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈനിങ്ങിൽ പരിശീലനം
    cancel
    camera_alt

    റാക് ജയിലിലെ തടവുകാര്‍ക്ക് നടപ്പാക്കിയ ഡിജിറ്റല്‍ പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈനിങ്​ കോഴ്സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്കുള്ള സാക്ഷ്യപത്ര വിതരണ ചടങ്ങ്

    Listen to this Article

    റാസല്‍ഖൈമ: തടവുകാര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈനിങ്​ കോഴ്സ് ഒരുക്കി റാക് ജയില്‍ വകുപ്പ്. ശൈഖ് സഊദ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഫോര്‍ പബ്ലിക് പോളിസി റിസര്‍ച്ചിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നത്. തടവുകാരെ തൊഴില്‍ വിപണിക്കായി സജ്ജരാക്കുകയും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്തുകയുമാണ് കോഴ്സിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. കോഴ്സിന്‍റെ സാക്ഷ്യപത്ര വിതരണ ചടങ്ങില്‍ റാക് ജയില്‍ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ കേണല്‍ ദിയാബ് അലി അല്‍ഹര്‍ഷ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ലെഫ്റ്റനന്‍റ് കേണല്‍ ഹമദ് ഖാലിദ് അല്‍ മതാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ രാജ്യക്കാരായ തടവുകാര്‍ കോഴ്സില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഉൽപന്ന രൂപകൽപന രംഗത്തെ മികച്ച ഡിജിറ്റല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയും രീതികളെയും കുറിച്ച് തടവുകാര്‍ പരിശീലനം നേടി.

    ശിക്ഷാ കാലയളവ് കഴിയുന്നതോടെ തൊഴില്‍ വിപണിയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ പരിശീലന രീതികളാണ് കോഴ്സിലൂടെ നല്‍കുന്നത്. തടവുകാരുടെ അറിവ് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കഴിവുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് കോഴ്സ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsRak Jail Departmentgulf news malayalam
    News Summary - Prisoners trained in digital product design
    Similar News
    Next Story
    X