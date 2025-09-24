Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:29 AM IST

    കാ​റ​പ​ക​ടം: ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി

    കാ​റ​പ​ക​ടം: ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: കാ​റ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ 31കാ​ര​ൻ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി അ​ബൂ​ദ​ബി അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ 2,50,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ്​ യു​വാ​വി​ന്​ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ അ​പ​ര്യാ​പ്​​ത​മാ​ണെ​ന്നും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ൽ​കി​യ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി നി​ര​സി​ച്ച​ത്. 2024 ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​മ്പ​തി​നു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വി​ന്‍റെ വ​ല​തു​കാ​ല്‍ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി ഒ​ടി​വു​ക​ളും ശ​രീ​ര​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി. ഓ​ട്ടേ​റെ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ള്‍ക്കും വി​ധേ​യ​മാ​കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ കാ​ര്‍ ഡ്രൈ​വ​റെ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും 2000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു​വാ​വ് താ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട ശാ​രീ​രി​ക, മാ​ന​സി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് 20 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം 2,50,000 ദി​ര്‍ഹ​ത്തി​ല്‍ ഒ​തു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​തു​ക അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി​യ കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും കോ​ട​തി അ​ട​പ്പി​ച്ചു. അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കെ​ട്ടി​വ​ച്ച ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് തു​ക​യും കോ​ട​തി ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടി.

    TAGS:UAE Newscompensationgulf news malayalam
    News Summary - Prison debt: Haraji rejects demand to increase compensation
