Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 1 Feb 2026 9:35 AM IST
Updated Ondate_range 1 Feb 2026 9:35 AM IST
പ്രിസാനോ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് മീറ്റ്അപ്text_fields
bookmark_border
News Summary - Prisano Arts and Sports Club Meetup
Listen to this Article
ദുബൈ: പ്രിസാനോ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് യു.എ.ഇ ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മീറ്റ്അപ് 2026 ഫുജൈറയിലെ അബൂ ഖാലിദ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഫാമിൽ തീയതികളിലായി വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ചു. കായികവും കലാപരവുമായ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു.
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ക്ലബിന്റെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതോടൊപ്പം ലക്കി േഡ്രായും നടത്തി. ജംഷീർ തളികശ്ശേരി, മെഹറൂഫ് പി.സി, ഫൈസൽ സി.പി, ഷറഫു, ശാരിക്, ഇജാസ്, ജമീൽ, ഷായി, നജി എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story