Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    1 Feb 2026 9:35 AM IST
    Updated On
    1 Feb 2026 9:35 AM IST

    പ്രി​സാ​നോ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് മീ​റ്റ്‌​അ​പ്

    പ്രി​സാ​നോ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് മീ​റ്റ്‌​അ​പ്
    പ്രി​സാ​നോ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് മീ​റ്റ്‌​അ​പ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: പ്രി​സാ​നോ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മീ​റ്റ്‌​അ​പ് 2026 ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ അ​ബൂ ഖാ​ലി​ദ് റെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫാ​മി​ൽ തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​യി​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക്ല​ബി​ന്റെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തോ​ടൊ​പ്പം ല​ക്കി ​േഡ്രാ​യും ന​ട​ത്തി. ജം​ഷീ​ർ ത​ളി​ക​ശ്ശേ​രി, മെ​ഹ​റൂ​ഫ് പി.​സി, ഫൈ​സ​ൽ സി.​പി, ഷ​റ​ഫു, ശാ​രി​ക്, ഇ​ജാ​സ്, ജ​മീ​ൽ, ഷാ​യി, ന​ജി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

