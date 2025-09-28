Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ബൂ​ദ​ബി: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ സ​മ്പാ​ദ്യ​ശീ​ലം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നടത്തിയ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ർ വെ​ബി​നാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കേ​ണ്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി കെ.​എം.​സി.​സി ക​ട​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ർ വെ​ബി​നാ​ർ ഏ​റെ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പറഞ്ഞു.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എ​സ്. ന​ഹാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​ർ​മ​ൽ തോ​മ​സ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സെ​ഷ​നി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ്, ക്ഷേ​മ​നി​ധി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി, പ്ര​വാ​സി ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മ്പാ​ദ്യ ശീ​ല​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ ഈ​സ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ജ്‌​മാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ക​ട​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ സ​ലാം വ​ല​പ്പാ​ട്ട്, അ​ബൂ​ദ​ബി കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. ജ​ലാ​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. ന​സീ​ർ, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ക​ട​വി​ൽ, ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​ബി. നാ​സ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    TAGS:UAE NewsHigher Educationgulf news malayalam
