    U.A.E
    Posted On
    9 Sept 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 9:00 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ദോ​ഹ: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ ഥാ​നി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹു​സൈ​ൻ അ​ൽ ശൈ​ഖു​മാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഫ​ല​സ്തീ​നു​മാ​യു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളോ​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​തി​ജ്ഞ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

