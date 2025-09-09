പ്രധാനമന്ത്രി ഫലസ്തീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദോഹ: പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുർറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽ ഥാനി ഫലസ്തീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ അൽ ശൈഖുമായി ദോഹയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഫലസ്തീനുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഗസ്സയിലെയും അധിനിവേശ ഫലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളും ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു.
ഗസ്സയിലേക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ മാനുഷിക സഹായം എത്തിക്കണമെന്നും ഇതിനായി പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഫലസ്തീൻ വിഷയത്തിലും പ്രതിരോധത്തിനും ഖത്തർ നൽകുന്ന പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.
1967ലെ അതിർത്തികളോടെ കിഴക്കൻ ജറൂസലം തലസ്ഥാനമായി സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിൽ ഖത്തർ പ്രതിജ്ഞബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
