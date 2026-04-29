    Posted On
    date_range 29 April 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 9:54 AM IST

    വിലയിലെ കൃത്രിമം ക്രിമിനൽ കുറ്റം -പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ

    നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന്​ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നറിയിപ്പ്​
    അബൂദബി: യു.എ.ഇയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച്​ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നത്​ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന്​ ഓർമിപ്പിച്ച്​ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ. വിപണിയിൽ മാന്യമായ മത്സരവും ഉപഭോക്​തൃ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കാൻ ശക്​തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ച പ്രസ്താവനയിൽ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു.

    നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വിപണി ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാണ് രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്​. അനാവശ്യ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കുത്തകവത്​കരണം, മത്സരവിരുദ്ധ കരാറുകൾ, വിപണിയിലെ മേധാവിത്വത്തിന്‍റെ ദുരുപയോഗം എന്നിവ തടയുക, ന്യായവും സുസ്ഥിരവുമായ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ്​ നിയമ ചട്ടക്കൂടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

    സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും വിപണിയിലെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ഉപഭോക്​തൃ അവകാശ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദേശീയ സമ്പദ്​വ്യവസ്ഥ​യുടെ സുരക്ഷയിൽ നിർണായകമായ പങ്കാണ്​ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയാനും വിപണിയിൽ ന്യായവും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുമെന്നും പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:priceCriminal OffensePublic prosecutionManipulation
    News Summary - Price manipulation is a criminal offense - Public Prosecution
