    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:25 AM IST

    സമ്മർദങ്ങളെ അവസരങ്ങളായി കാണുന്നു -സഞ്ജു

    സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ളി​യി​ലെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളെ അ​വ​സ​ര​മാ​യാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​രം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ.

    ബാ​റ്റി​ങ് പൊ​സി​ഷ​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​ന്‍റെ മ​നോ​ഭാ​വ​മാ​ണ്. ടീ​മി​നും കോ​ച്ചി​നും വേ​ണ്ടി ഏ​ത് റോ​ളും ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ​ഞ്ജു പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പ് ട്രോ​ഫി​ക്ക് എ​ന്ത് സം​ഭ​വി​ച്ചു​വെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യു​ള്ള​തെ​ന്ന് സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഷാ​ർ​ജ സ​ക്സ​സ് പോ​യ​ന്‍റ്​ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു താ​രം.

