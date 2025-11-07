Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:45 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:45 PM IST

    2026നെ കുടുംബ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ പ്രസിഡന്‍റ്​

    -ലക്ഷ്യം സ്വദേശി കുടുംബങ്ങളുടെ വളർച്ചയും സാമൂഹിക ഐക്യവും
    2026നെ കുടുംബ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ പ്രസിഡന്‍റ്​
    അബൂദബിയിൽ നടന്ന സർക്കാർ വാർഷിക യോഗത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്ന പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ

    ദുബൈ: 2026നെ കുടുംബ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ച്​ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ. യു.എ.ഇയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടെയും പൗ​രൻമാരുടെയും താമസക്കാരുടെയും അവബോധം ഏകീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇമാറാത്തി കുടുംബങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കായുള്ള ദേശീയ അജണ്ടയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ ​പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്​ കുടുംബ വർഷാചരണത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം​.

    അബൂദബിയിൽ നടന്ന സർക്കാർ വാർഷിക യോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘ദേശീയ കുടുംബ വളർച്ച​ അജണ്ട 2031’ലാണ്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്​. രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ, സ്വയംഭരണ അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്തിരുന്നു. പുതിയ അജണ്ട കൈവരിക്കുന്നതിനായി, കുടുംബ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന 20 ലധികം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഫെഡറൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ദേശീയ ടാസ്ക്​ ഫോഴ്​സ്​ രൂപവത്​കരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. പുതിയ നയങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, പെരുമാറ്റ ഇടപെടലുകൾ, പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യം എന്നീ മൂന്നു വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ദൗത്യസംഘം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുക.

    ശക്​തവും സമ്പന്നവുമായ സമൂഹത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ശിലയെന്ന നിലയിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ ഐക്യവും ശക്​തമായ ബന്ധങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയെന്നതാണ്​ കുടുംബ വർഷാചരണത്തിന്‍റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. യു.എ.ഇ സമൂഹത്തിന്‍റെ സവിശേഷതയായ പരസ്പര സഹകരണം, ആശയവിനിമയം, ഐക്യം എന്നിവയുടെ ആധികാരിക മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലും അവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭാവി തലമുറകൾക്ക് കൈമാറുന്നതിലും കുടുംബങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക്​ കുടുംബ വർഷാചരണത്തിലൂടെ ഉയർത്തിക്കാണിക്കും.

    ദേശീയ സുരക്ഷ, അസ്​തിത്വം, നിലനിൽപ്പ്​, രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാവി എന്നിവയുമായാണ്​ ഇമാറാത്തി കുടുംബ വളർച്ച ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്​ പ്രസിഡന്‍റ്​ വ്യക്​തമാക്കി. കുടുംബം, അതിന്‍റെ സ്ഥിരത, ശക്​തി എന്നിവ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ സമൃദ്ധിക്കും സ്ഥിരതക്കും അടിസ്ഥാന ശിലയായതിനാൽ അതിന്‍റെ വളർച്ചയാണ്​ ദേശീയ മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുടുംബമാണ്​ ശക്​തമായ ഏത്​ സമൂഹത്തിന്‍റെയും അടിത്തറയെന്ന​ രാഷ്​ട്ര പിതാവ്​ ശൈഖ്​ സായിദ്​ ബിൻ സുൽത്താൻ ആൽ നഹ്​യാന്‍റെ വാക്കുകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2015ൽ സർക്കാർ എമിറേറ്റുകളുടെ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ്​ പദ്ധതിക്ക്​ തുടക്കമിട്ടത്​. 2025നെ സമൂഹ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    TAGS:sheikh Mohammed bin Zayed Al NahyanUAE NewsNational Securitydeclaration
