Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 6:33 AM IST

    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ​അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും
    പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ​അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​
    ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ

    അ​ബൂ​ദ​ബി: പൂ​ർ​ണ​മാ​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൗ​ര​ൻ​മാ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി-​മാ​നേ​ജ്ഡ് വെ​ർ​ച്വ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക്കി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. 2025 സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ച​രി​ച്ച​തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ്​ ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പു​തി​യ സം​രം​ഭം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    യു.​എ.​ഇ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പൗ​ര​ൻ​മാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും അ​തോ​റി​റ്റി. ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പ്​ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലും ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി​യെ ന​യി​ക്കാ​ൻ നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ എ​പ്പോ​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്​ എ​പ്പോ​ഴാ​ണെ​ന്നോ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ക​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, സം​രം​ഭ​ക​ർ, വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും ദേ​ശീ​യ​വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​രു​ടേ​താ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.പ്ര​തി​ഭ, വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം, ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രി​ക്കും അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ക. പു​തി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലി​നെ​യും ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​റി​മാ​റി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും. നൂ​ത​ന​വും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യ​മെ​ന്ന് വാ​ർ​ത്താ ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ടും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളോ​ടും യോ​ജി​ച്ചാ​ണ്​ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

