Madhyamam
    U.A.E
    date_range 28 Nov 2025 6:55 AM IST
    date_range 28 Nov 2025 6:55 AM IST

    കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ പ്രീ​ആ​യു​ഷ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്

    കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ പ്രീ​ആ​യു​ഷ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്
    ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രീ​ആ​യു​ഷ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റി​ൽ ഐ.​എ​ച്ച്.​എം.​എ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്രീ​ആ​യു​ഷ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. തൈ​റോ​യി​ഡ് രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കോ​ൺ​സ​ൽ (ലേ​ബ​ർ) ബി​ജേ​ന്ദ്ര സി​ങ്​ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ൻ​ഡോ​ക്രി​നോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​അ​ശ്വി​ൻ പ​ങ്ക​ജാ​ക്ഷ​ൻ തൈ​റോ​യി​ഡ് ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സാ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച. പ്ര​ശ​സ്ത ഹോ​മി​യോ​പ​തി വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഡോ. ​എ​സ്.​വി. സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഡോ. ​ഇ​ഹാ​ബ് മ​ക്കി, ഡോ. ​വീ​ണ അം​ബേ​വാ​ടി​ക്ക​ർ, ഡോ. ​വി.​കെ. സീ​താ​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ തൈ​റോ​യി​ഡ് കേ​സു​ക​ളെ ആ​ധാ​ര​മാ​ക്കി ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ​യും ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    2026 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​യു​ഷ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​യു​ഷ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഹോ​മി​യോ​പ​തി വി​ഭാ​ഗം ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഡോ. ​ശ്രീ​ലേ​ഖ, സ​യ​ൻ​സ് ഇ​ന്ത്യ ഫോ​റ​മി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​യു​ഷ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഡോ. ​വി​ദ്യാ​ല​ക്ഷ്മി പ​രി​പാ​ടി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​എ​ച്ച്.​എം.​എ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​നീ​തു നി​ക്കോ​ള​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ആ​ബി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Pre-Ayush Conference at the Consulate
