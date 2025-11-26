Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightപ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ്:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:56 AM IST

    പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ്: സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ്: സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​നാ​യു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി

    രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് ദു​ബൈ നോ​ർ​ത്ത് സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​നു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ സാ​ഹി​ത്യ-​ക​ലാ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഡി​സം​ബ​ർ 28നാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​​ത്യോ​ത്സ​വ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി സൈ​നി (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മു​സ്ത​ഫ കു​നി​യി​ൽ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് (ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഹ​സ്സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി മു​ഴാ​പ്പാ​ല, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി ക​ണ്ണ​പു​രം, ദു​ൽ​ഫു​ഖാ​ർ സ​ഖാ​ഫി, മു​നീ​ർ ബാ​ഖ​വി തു​രു​ത്തി (കോ ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​ർ), ജ​ലാ​ൽ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, നൗ​ഫ​ൽ കു​നി​യി​ൽ, ശ​കീ​ർ കു​നി​യി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി നീ​ല​ഗി​രി (ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ ഉ​പ​സ​മി​തി​ക​ൾ​ക്കും യോ​ഗം രൂ​പം ന​ൽ​കി. യോ​ഗം സ​ഈ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം നൂ​റാ​നി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ദു​ബൈ ഐ.​സി.​എ​ഫ് റീ​ജ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സം​ശു​ദ്ദീ​ൻ പ​യ്യോ​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് മു​ൻ ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഹീ​റു​ദ്ദീ​ൻ നൂ​റാ​നി, ഉ​ബൈ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി പ​ര​പ്പ​മ്പൊ​ഴി​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ അ​സ്ഹ​രി, റി​യാ​സ് കെ. ​ബീ​രാ​ൻ, സ​ഈ​ദ് സ​അ്ദി മാ​ണി​യൂ​ർ, ഉ​മ​ർ നി​സാ​മി ച​ട്ട​ഞ്ചാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വേ​ദി​യും മ​റ്റു വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:literature festivalliteratureOrganizing Committee
    News Summary - Pravasi Literature Festival: Organizing committee formed
    Similar News
    Next Story
    X