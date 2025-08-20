Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 9:20 AM IST

    പ്രവാസി നീതിമേള ബുക്​ലെറ്റ് പ്രകാശനം

    പ്രവാസി നീതിമേള ബുക്​ലെറ്റ് പ്രകാശനം
    പ്ര​വാ​സി നീ​തി​മേ​ള ബു​ക്​​ലെ​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ്

    ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി.​ഐ. സ​ലിം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി മോ​ഡേ​ൺ സ​ർ​വി​സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​മാ​യി (എം.​എ​സ്.​എ​സ്) സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന് ​ദു​ബൈ പെ​യ്സ് മോ​ഡേ​ൺ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി നീ​തി​മേ​ള 2025ന്‍റെ ബു​ക്​​ലെ​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചീ​ഫ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ വി.​ഐ. സ​ലിം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ നി​യ​മ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ട​ങ്ങി​യ ടീം ​നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ലു​ലു ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലീ​ഗ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ബി​ജു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ, പി.​എ​ച്ച്. ഹു​സൈ​ൻ, എ​ൻ.​എ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, കെ.​എ​ച്ച്.​ താ​ഹി​ർ, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് പ്രൊ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടി.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
