Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 6:44 AM IST

    ‘പ്രവാസ രാവ്’ ശനിയാഴ്ച

    mahathma gandhi cultural forum uae
    ഷാ​ർ​ജ: മ​ഹാ​ത്മ ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം (എം.​ജി.​സി.​എ​ഫ്) ഷാ​ർ​ജ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​സ രാ​വ് 2025’ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി മു​ത​ൽ ഷാ​ർ​ജ ലു​ലു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ളി​ൽ (ആ​ർ.​കെ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ) ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. തു​ട​ർ​ന്ന് പി​ന്ന​ണി ഗാ​യി​ക ഹ​ർ​ഷ ച​ന്ദ്ര​നും ക്ലാ​പ്സ് യു.​എ.​ഇ മ്യൂ​സി​ക് ട്രൂ​പ്പും ചേ​ർ​ന്നൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും ന​ട​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 0553071693, 0551761325.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsMGCFgulfnewsmalayalam
    News Summary - Pravas Ravu on saturday
