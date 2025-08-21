Begin typing your search above and press return to search.
    നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത ബൈക്കിൽ അഭ്യാസം; ദു​ബൈയിൽ യുവാവ്​ പിടിയിൽ

    ഖുർആനിക്​ പാർക്കിലെ പാതയിൽ ഒറ്റച്ചക്രത്തിൽ വാഹനമോടിക്കുകയായിരുന്നു
    നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത ബൈക്കിൽ അഭ്യാസം; ദു​ബൈയിൽ യുവാവ്​ പിടിയിൽ
    ദുബൈ പൊലീസ്​ പിടിയിലായ യുവാവും മോട്ടോർ സൈക്കിളും

    ദുബൈ: നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസം കാണിച്ച യുവാവിനെ ദുബൈ പൊലീസ്​ അറസ്റ്റ്​ ചെയ്തു. അൽ ഖവാനീജിലെ ഖുർആനിക്​ പാർക്കിലെ പാതയിൽ ഒറ്റച്ചക്രത്തിൽ വാഹനമോടിച്ചയാളാണ്​ പിടിയിലായത്​. സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവർക്കും അപകടകരമാകുന്ന രീതിയിൽ വാഹനമോടിച്ചതിനാണ്​ അറസ്​റ്റെന്ന്​ പൊലീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ​പൊലീസ്​ ട്രാഫിക്​ പട്രോളിങ്​ വിഭാഗം ഒരു മണിക്കൂറോളം പിന്തുടർന്നാണ്​ ​യുവാവിനെ ഒരു ഗാരേജ്​ കോംപ്ലക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച്​ പിടികൂടിയതെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ ട്രാഫിക്​ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രി. ജുമാ സാലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പറഞ്ഞു. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഇതിനകം തന്നെ വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും രജിസ്​ട്രേഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. യുവാവിനെ രുടർനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിലേക്ക്​ അന്വേഷണത്തിനായി കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്​.

    നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാതെ ഡ്രൈവ്​ ചെയ്യുന്നത്​ 3,000 ദിർഹം പിഴയും 23 ബ്ലാക്​ പോയന്‍റുകളും 90 ദിവസത്തേക്ക്​ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറ്റമാണ്​. അപകടരമായ ഡ്രൈവിങ്​ നടത്തിയാൽ 2,000 ദിർഹം പിഴയും 23 ബ്ലാക്​ പോയന്‍റുകൾ ചുമത്തുകയും വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഹെൽമെറ്റില്ലാതെ ഡ്രൈവ്​ ചെയ്​താൽ 500 ദിർഹം പിഴയും 4 ബ്ലാക്​ പോയന്‍റുകളും ചുമത്തും.

    സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവർക്കും അപകടകരമാകുന്ന രീതിയിൽ വാഹന​മോടിച്ചാൽ ശക്​തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്​ ബ്രി. ജുമാ സാലിം ബിൻ സുവൈദാൻ പ്രസ്താവനയിൽ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി. കുട്ടികളെ രക്ഷിതാക്കൾ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും കുട്ടികൾ നിയമവിരുദ്ധമായ അഭ്യാസം പ്രകടനം നടത്തിയാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടാകുമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകടകരവും സംശയാസ്പദവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആപ്പിലെ ‘പൊലീസ്​ ഐ’ വഴിയോ അടിയന്തരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള 901 എന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കണമെന്ന്​ പൊലീസ്​ ആവശ്യപ്പെട്ടു.


