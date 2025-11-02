Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    2 Nov 2025 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:50 AM IST

    പി.​പി. സു​നീ​റി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    പി.​പി. സു​നീ​റി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
    പി.​പി. സു​നീ​ർ എം.​പി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭാ അം​ഗ​വു​മാ​യ പി.​പി. സു​നീ​റി​ന് ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സു​നീ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്.

    ഷാ​ർ​ജ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി യു.​എ.​ഇ സം​ഘ​ട​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​ഷ് ചി​ത​റ, ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്മി​നു സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ, ദു​ബൈ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ർ​ഗ റോ​യ്, യു.​എ.​ഇ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം റോ​യ് നെ​ല്ലി​ക്കോ​ട്, ജെ​റോം തോ​മ​സ്, സ്മൃ​തി ധ​നു​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:UAE Newsgulf newsgulf news malayalam
    News Summary - P.P. Suneer's acceptance
