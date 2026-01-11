Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    11 Jan 2026 8:00 PM IST
    Updated On
    11 Jan 2026 8:00 PM IST

    ഷാർജയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി; അതിവേഗം പുനഃസ്ഥാപിച്ച്​​ ‘സേവ’

    ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ്​ അപ്രതീക്ഷിതമായി വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടത്
    ഷാർജയിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി; അതിവേഗം പുനഃസ്ഥാപിച്ച്​​ ‘സേവ’
    ​ഷാർജ: അപ്രതീക്ഷിതമായി എമിറേറ്റിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങി. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ്​ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടക്കം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തത്​. അതിവേഗത്തിൽ ഇടപെട്ട ഷാർജ ഇലക്​ട്രിസിറ്റി, വാട്ടർ ആൻഡ്​ ഗ്യാസ്​ അതോറിറ്റി (സേവ) പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച്​ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

    ഉച്ച 12ഓടെയാണ്​ ജമാൽ അബ്ദുൾ നാസർ സ്ട്രീറ്റ്, സമീപത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്‌സ്യൽ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അൽ മജാസിന്റെയും അൽ താവൂനിന്റെയും ചില ഭാഗങ്ങളിലും അൽ നഹ്ദ, മുവൈല, ബുഹൈറ കോർണിഷ്, അൽ സഹിയ, കൽബ എന്നിവടങ്ങിലും വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയത്​​. എന്നാൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ച അധികൃതർ, സുരക്ഷ പരിശോധനകൾക്ക്​ ശേഷം മറ്റിടങ്ങളിലും ഘട്ടംഘട്ടമായി പ്രതിസന്ധി നീക്കി.

    ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്​ 3.30ഓടെ വൈദ്യുതി പൂർണമായും പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി ‘സേവ’ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക സംഘങ്ങളുടെ തീവ്രമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ വീടുകളിലും, റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥലങ്ങളിലും, സഹാറ സെന്റർ പോലുള്ള പ്രധാന ഷോപ്പിങ്​ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും പൂർത്തിയാക്കിയതായും ‘സേവ’ വ്യക്​തമാക്കി. നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്​ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക തകരാറാണ് തടസ്സത്തിന് കാരണമായത്.

    വൈദ്യുതി മുടങ്ങിതോടെ വിവിധ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടു. അതോടൊപ്പം ചില സർക്കാർ ഇടപാടുകളും താലക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി പ്രദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു. വൈദ്യുതി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ ഇവിടങ്ങളിലെ എ.ടി.എം മെഷീനുകളും താൽക്കാലികമായി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. മറ്റ് ബാങ്കിങ്​ സേവനങ്ങളെയും ഇത് ബാധിച്ചു.

    പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഗണിച്ച്​ ഷാർജ ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ബ്യൂറോ എക്‌സ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോം വഴി തകരാർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ‘അപ്രതീക്ഷിത സാങ്കേതിക പ്രശ്‌ന’മാണ്​ കാരണമെന്ന്​ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കർശനമായ സുരക്ഷ പ്രോട്ടോകോളുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയുംവേഗം വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അടിയന്തര സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത്​ താമസക്കാർക്ക്​ ആശ്വാസം പകർന്നു

    News Summary - Power outage in Sharjah; 'Seva' quickly restores power
