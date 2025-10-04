Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫ്ലൈ ദുബൈയിലും പവർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 8:49 AM IST

    ഫ്ലൈ ദുബൈയിലും പവർ ബാങ്ക്​ നിരോധനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യം
    flydubai
    cancel

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ എ​യ​ർ​ലൈ​നി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഫ്ലൈ ​ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും പ​വ​ർ ബാ​ങ്കി​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ മു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത്​ പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ചെ​ക്ക്​ ഇൻ ബാ​ഗേ​ജി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഫ്ലൈ ​ദു​ബൈ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും 100 വാ​ട്ട്​ അ​വ​ർ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഒ​രു പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്​ സൂ​ക്ഷി​ക്കാം. ഇ​ക്കാ​ര്യം​ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണം. യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ഒ​രി​ക്ക​ലും ത​ല​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ല​ഗേ​ജ്​ ക​മ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​രു​ത്. പ​ക​രം സീ​റ്റി​ന​ടി​യി​ലോ സീ​റ്റ്​ പോ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലോ ഭ​ദ്ര​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. വി​മാ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഉ​പ​ക​ര​ണം ചാ​ർ​ജ്​ ചെ​യ്യാ​നോ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ചാ​ർ​ജി​ങ്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക്​ ചാ​ർ​ജ്​ ചെ​യ്യാ​നോ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    ലി​തി​യം അ​യ​ൺ, ലി​തി​യം പോ​ളി​മ​ർ സെ​ൽ ബാ​റ്റ​റി​ക​ൾ​ക്ക്​ തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ൾ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത്​ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​റ്റ​റി​ക്ക്​ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ അ​മി​ത​മാ​യി ചാ​ർ​ജ്​ ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ‘തെ​ർ​മ​ൽ റ​ൺ എ​വേ’ എ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​സം കാ​ര​ണം ബാ​റ്റ​റി അ​മി​ത​മാ​യി ചൂ​ടാ​വു​ക​യും തീ​യോ സ്​​ഫോ​ട​ന​മോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ​ൈഫ്ല ദുബൈ​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ്​ നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ല്ലാ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ, ലാ​പ്​​ടോ​പ്പ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സീ​റ്റി​ൽ​ത​ന്നെ ചാ​ർ​ജ്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും യാ​ത്ര​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ചാ​ർ​ജ്​ ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsbannedpower bankflyDubai
    News Summary - Power banks banned on FlyDubai too
    Similar News
    Next Story
    X