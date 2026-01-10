Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:49 AM IST

    ‘പോ​റ്റി​യെ കേ​റ്റി​യേ’ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വി​ന്​ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ‘പോ​റ്റി​യെ കേ​റ്റി​യേ’ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വി​ന്​ സ്വീ​ക​ര​ണം
    ജി.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക്​ ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദു​ബൈ: ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി ചെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യ​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ൾ പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളെ പോ​ലും ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ജീ​ർ​ണ​ത​യും സാ​സ്കാ​രി​ക അ​പ​ഭ്രം​ശ​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ‘പോ​റ്റി​യെ കേ​റ്റി​യേ’ എ​ന്ന പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ജി.​പി. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ൻ​കാ​സ് ദു​ബൈ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​മ്മി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പാ​റ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി.​എ നാ​സ​ർ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ചെ​ക്കി​യാ​ട്, ഷം​സീ​ർ നാ​ദാ​പു​രം, ജീ​ൻ​സി മാ​ത്യു, വി​വി​ധ ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ജോ നെ​യ്യ​ശ്ശേ​രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

