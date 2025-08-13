Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Aug 2025 8:54 AM IST
    13 Aug 2025 8:54 AM IST

    മഹബ്ബ കോൺഫറൻസ് മൂന്നാം എഡിഷൻ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം

    മഹബ്ബ കോൺഫറൻസ് മൂന്നാം എഡിഷൻ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം
    മ​ഹ​ബ്ബ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് മൂ​ന്നാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മ​ഹ​ബ്ബ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് മീ​ലാ​ദ് മൂ​ന്നാ​മ​ത് എ​ഡി​ഷ​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ത്വാ​ഹാ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ളും പി.​ടി. മു​നീ​റും ചേ​ർ​ന്ന് കാ​സിം ഇ​നോ​ലി​ക്ക് (എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്) ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ദു​ബൈ പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്ല​ബ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ലാ​ദ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​യും മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ത്വ​യ്ബ സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ് അ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ താ​ഹാ ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യ​ഹി​യ സ​ഖാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹ​ബ്ബ) സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​നീ​ർ പി.​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കാ​സിം ഇ​നോ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ർ​ക​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി സൈ​നി, ഡോ. ​സ​ലാം സ​ഖാ​ഫി എ​ര​ഞ്ഞി​മാ​വ് (ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​ഹ​ബ്ബ), അ​ശ്‌​റ​ഫ് പാ​ല​ക്കോ​ട് (മീ​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​ഹ​ബ്ബ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി പ​ര​പ്പ​ൻ​പൊ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ്, ജാ​ഫ​ർ നാ​ദാ​പു​രം (പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ഹ​ബ്ബ) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഫാ​യി​സ് ബി​ൻ​ബു​ഹാ​രി (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ഹ​ബ്ബ) ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

