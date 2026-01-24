Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 24 Jan 2026 10:25 AM IST
    date_range 24 Jan 2026 10:25 AM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​; ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​യും അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​; ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​യും അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും
    ദു​ബൈ: സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​ധി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ ഭാ​ഷാ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും യു.​എ.​ഇ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സൈ​ബ​ർ​ക്രൈം ആ​ൻ​ഡ് ഇ-​സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ക​യോ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തെ ക്ഷ​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​നും​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യോ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ മ​റ്റൊ​രാ​ളെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ക​യോ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ, 2021ലെ ​ഫെ​ഡ​റ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ​യും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 2.5ല​ക്ഷം മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ പെ​രു​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സൈ​ബ​ർ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്പ്, ഇ-​ക്രൈം പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 901 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

