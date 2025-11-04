Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Nov 2025 7:02 AM IST
    4 Nov 2025 7:02 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ത​നി​ച്ചാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ത​നി​ച്ചാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    അ​ജ്മാ​ന്‍: കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ത​നി​ച്ചാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ഇ​രു​ത്തി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​​ അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഒ​റ്റ​ക്കി​രു​ത്തി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത് ജീ​വ​ഹാ​നി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കാ​റു​ണ്ട്.

    ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി, കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ഒ​റ്റ​ക്കി​രു​ത്തി​യ​ത്​ മൂ​ലം അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ച നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ള്‍ മു​മ്പ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ചൂ​ട്, ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കു​ക എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ത​ന്നെ മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ന്‍ക​രു​ത​ലു​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സ് നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​പ്പോ​ഴും സീ​റ്റ് ബെ​ല്‍റ്റ്‌ ധ​രി​പ്പി​ക്കാ​നും യാ​ത്രാ​വേ​ള​യി​ല്‍ അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ക്കാ​ന്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ന്നു.

