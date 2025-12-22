Begin typing your search above and press return to search.
    ശൈ​ത്യ​കാ​ലം; ചൂ​ടി​നാ​യി തീ ​ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് പൊലീസ്

    ഹീ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തീ​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും ശ്വാ​സം മു​ട്ട​ലി​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മുന്നറിയിപ്പ്
    ശൈ​ത്യ​കാ​ലം; ചൂ​ടി​നാ​യി തീ ​ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് പൊലീസ്
    ദു​ബൈ: ത​ണു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​നേ​ടാ​ൻ വീ​ട്ടി​ന​ക​ത്ത്​ ഹീ​റ്റ​ർ പോ​ലു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ തീ​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും ശ്വാ​സം മു​ട്ട്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​നും ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ലം തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ താ​പ​നി​ല രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 13 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക്​ താ​ഴ്ന്നി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ പോ​ലു​ള്ള മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നാ​ല്​ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല.

    ശൈ​ത്യ​കാ​ലം വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ കൊ​ടും ത​ണു​പ്പി​ൽ നി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി മ​ര​ങ്ങ​ളോ ക​രി​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ തീ​യി​ടു​ന്ന​തും ഹീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ സ്ഥി​രം കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്.

    പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ചാ​ർ​കോ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​വെ​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. ക​രി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പു​ക ശ്വ​സി​ച്ച്​ അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    സ​മാ​ന​മാ​യ അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്​ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യി ഹീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സും​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു. കൃ​ത്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു വേ​ണം ചൂ​ട്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ.

    ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ

    1. വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ വി​റ​ക് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തീ ​ക​ത്തി​ക്കു​ക

    2. വി​റ​ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹീ​റ്റ​റി​ന് സ​മീ​പം ഉ​റ​ങ്ങു​ക

    3. പ്ര​ത്യേ​ക എ​ക്‌​സ്‌​ഹോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ശ​രി​യാ​യ വാ​യു​സ​ഞ്ചാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​തി​രി​ക്കു​ക

    4. വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്ത് ക​ത്തി​ച്ച വി​റ​ക്​ കെ​ടു​ത്താ​ൻ മ​റ​ന്ന്​ പോ​ക​രു​ത്​

    5. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഹീ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഷി​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം

    6. ഹീ​റ്റ​ർ വ​യ​റു​ക​ൾ ഫ്ലോ​ർ മാ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ വെ​ക്ക​രു​ത്​

    7. കു​ട്ടി​ക​ളെ ഹീ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും ക​ളി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​രു​ത്​

    8. ഹീ​റ്റ​റി​ൽ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ക

    9. തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഹീ​റ്റ​റു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക

    10. സു​ഗ​ന്ധ ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഹീ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക

    11. വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടു​ത്തോ ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തോ ഹീ​റ്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക

    12. ഉ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴോ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്ത്​ പോ​കു​മ്പോ​ഴോ ഹീ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കു​ക

