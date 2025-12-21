Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 21 Dec 2025 7:01 AM IST
    date_range 21 Dec 2025 7:01 AM IST

    പൊ​ലീ​സ്​ ച​മ​ഞ്ഞ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​: പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി

    കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ച്​ പ്ര​തി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന്​ 50,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​ക​ണം
    പൊ​ലീ​സ്​ ച​മ​ഞ്ഞ്​ ത​ട്ടി​പ്പ്​: പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി
    ദു​ബൈ: പൊ​ലീ​സ്​ ച​മ​ഞ്ഞ്​ പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന്​ വി​ധി​ച്ച അ​ഞ്ചു പ്ര​തി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്​ ആ​റ്​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച മാ​ന​സി​ക, ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ പ്ര​തി​ക​ൾ 50,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ കേ​സ്​ ഫ​യ​ൽ​ചെ​യ്ത തീ​യ​തി മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ൽ​ക​ണം. മോ​ഷ്ടി​ച്ച തു​ക​യും അ​തി​ന്‍റെ പ​ലി​ശ​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ്​ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​റു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സ്. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​രു വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ഒ​രു ഓ​ഫി​സ്​ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്ത്​ വെ​ച്ച്​ പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​യാ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തു​ക​യും ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്​ കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​ര​യെ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ബാ​ങ്ക്​ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ബാ​ഗി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​റു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം എ​ന്നി​വ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു യൂ​നി​റ്റി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം സ്ഥ​ലം​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​റ്റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഇ​ര ഉ​ട​നെ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ൽ​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സ്​ അ​​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ​പ്ര​തി​ക​ളും പി​ടി​യി​ലാ​വു​ക​യും ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ഇ​യാ​ൾ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

