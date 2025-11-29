Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:39 AM IST
    മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായം തേടി പൊലീസ്

    മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായം തേടി പൊലീസ്
    ദു​ബൈ: അ​ജ്ഞാ​ത മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ന്​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്. ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സ്​ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മ​രി​ച്ച​യാ​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഫോ​ട്ടോ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച്​ കൊ​ണ്ട്​ ​ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​വ​ർ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കാ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ ന​മ്പ​റാ​യ 901ൽ ​അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഖി​സൈ​സ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ദു​ബൈ​ക്ക്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ വി​ളി​ക്കു​ന്നവർ 04 എ​ന്ന കോ​ഡ്​ ചേർക്ക​ണം. മൃ​ത​ദേ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും തു​ട​ര​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന സ​ഹ​ക​ര​ണം പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ ​പൊ​ലീ​സ്​ അ​റി​യി​ച്ചു.

