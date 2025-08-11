Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 6:41 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 6:41 PM IST

    മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായം തേടി പൊലീസ്​

    മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായം തേടി പൊലീസ്​
    ദുബൈ: അജ്ഞാതന്‍റെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച്​ ദുബൈ പൊലീസ്​. ഖിസൈസ്​ പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ്​ യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്​.

    ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകളൊന്നും മൃതദേഹത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രദേശത്തു നിന്ന്​ കാണാതായ കേസുകളും റിപോർട്ട്​ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്​ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നവർ അറിയിക്കണമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചത്​.

    മരണ കാരണം കണ്ടെത്താൻ മൃതദേഹം ജനറൽ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ ഓഫ് ഫോറൻസിക്​ സയൻസ്​ ആൻഡ്​ ക്രിമിനോളജിയിലെ ഫോറൻസിക്​ വകുപ്പിലേക്ക്​ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്​. ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നവർ ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ കോൾ സെന്‍റർ നമ്പറായ 901ൽ വിളിച്ചറിയിക്കാം. രാജ്യത്തിന്​ പുറത്തുനിന്നാണെങ്കിൽ +971 4 901 എന്ന നമ്പറിലാണ്​ അറിയിക്കേണ്ടത്​.

    Girl in a jacket

    News Summary - Police seek help in identifying body
