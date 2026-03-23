Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാമ്പത്തിക...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 March 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 7:44 AM IST

    സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ബോധവത്കരണവുമായി പൊലീസ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കോളുകളോട് പ്രതികരിക്കരുത്​
    cancel

    ദുബൈ: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെയും പ്രതിരോധ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചും ശക്തമായ ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ദുബൈ പൊലീസ്​. 40ലധികം സർക്കാർ, അർധ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് തന്ത്രപരമായ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കിടയിലും തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ ബോധവത്കരണം വർധിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    ദുബൈ പൊലീസ്​ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റിലെ ക്രൈം പ്രിവൻഷൻ വിഭാഗമാണ് പദ്ധതിക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ആധുനിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ച് പണം കൈക്കലാക്കുന്ന രീതികളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങളും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനാണ്​ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്​.

    പദ്ധതി സാമൂഹിക ബോധവത്കരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ കുറക്കാനുമുള്ള ദുബൈ പൊലീസിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധതയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന്​ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്​റ്റിഗേഷൻ ജനറൽ ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ടർ ബ്രി. സഈദ് അൽ ഹജ്​രി പറഞ്ഞു.

    ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഫോൺ കോളുകളോട് ഒരിക്കലും പ്രതികരിക്കരുതെന്നും, വ്യക്തിഗതമോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമോ ആയ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന അഭ്യർഥനകൾ തട്ടിപ്പാണെന്നും ആന്റി-ഫ്രോഡ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ലഫ്. കേണൽ അലി അൽ യമാഹി പറഞ്ഞു.

    തട്ടിപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ സ്മാർട്ട് ആപ്പ്, 901 (നോൺ-എമർജൻസി നമ്പർ), ഇ-ക്രൈം പ്ലാറ്റ്ഫോം, ‘പൊലീസ്​ ഐ’ സർവീസ്​ എന്നിവ വഴി റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫോൺ തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നഷ്ടമായാൽ ഉടൻ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Police raise awareness against financial fraud
    Similar News
    Next Story
    X