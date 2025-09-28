Begin typing your search above and press return to search.
    ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ്​​സ്​ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​ദ​ര​വ്​

    ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം അ​ട​ങ്ങി​യ വാ​ല​റ്റാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ​ത്​
    ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ്​​സ്​ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ ആ​ദ​ര​വ്​
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ പ​ണ​വും ചെ​ക്കും അ​ട​ക്കം ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ്​​സ്​ തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പി​ച്ച ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ ആ​ദ​രം. സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ​യാ​ണ്​ അ​ൽ ഖി​സൈ​സ്​ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്. ഇ​സ്സ അ​ബ്ബാ​സ്​ മു​ഹ​മ​ദ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല എ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്​ സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പി​ൽ ആ​ദ​ര​വ്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ൽ ഖിസൈ​സ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലെ​ഫ്. കേ​ണ​ൽ അ​ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ശി​മി, ലെ​ഫ്. കേ​ണ​ൽ നാ​സ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ ഖാ​ജ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    വാ​ല​റ്റ്​ വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ ഉ​ട​ൻ പൊ​ലീ​സി​നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യും പ​ഴ്‌​സും പ​ണ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​സ്സ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ബ​ഹു​മ​തി​ക്ക് ഇ​സ്സ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

