    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 6:07 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 6:07 AM IST

    ‘ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം’ ഒ​രു​ക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    റാ​ക് മ​നാ​ര്‍ മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ‘ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം’

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ നി​ന്ന്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ന്‍സും ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ഫോ​ര്‍ സ​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ങ്​ യൂ​ത്ത് പ്രോ​ജ​ക്ട്സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് റാ​ക് മ​നാ​ര്‍ മാ​ളി​ല്‍ ‘ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​ന സ​ന്തോ​ഷം എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ​ങ്കി​ടേ​ണ്ട സു​ദി​ന​മാ​ണെ​ന്ന് മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ന്‍സ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ ഹ​മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ അ​വാ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യും അം​ഗ​ത്വ​ബോ​ധ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ദേ​ശീ​യ ഐ​ക്യ​വും പൈ​തൃ​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​മാ​ന​വും പു​തു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ‘ഒ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷം’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​നാ​ര്‍ മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​ര്‍ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

